شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى خامس جولات الدور الأول بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2019 /2020، على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.
وشهدت المجموعة الأولى فوز كل من الأهلى على الجزيرة 25 /14، والطيران على الزهور 41/30، وسبورتنج على هليوليدو 37 /15، وتشامبيون الرحاب على السنطة 17 /8.
أما المجموعة الثانية فشهدت فوز كل من الشمس على 6 أكتوبر 33 /23، والمعادى على أصحاب الجياد 25 /15، وسموحة على مدينة نصر 59 /22، والزمالك على المنصورة 38 /12.
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