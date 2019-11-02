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فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات دورى سيدات اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى خامس جولات الدور الأول بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى  2019 /2020، على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

 

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وشهدت المجموعة الأولى فوز كل من الأهلى على  الجزيرة 25 /14، والطيران على الزهور 41/30، وسبورتنج على  هليوليدو 37 /15، وتشامبيون الرحاب على السنطة 17 /8.

 

أما المجموعة الثانية فشهدت فوز كل من الشمس على 6 أكتوبر 33 /23، والمعادى على أصحاب الجياد 25 /15، وسموحة على مدينة نصر 59 /22، والزمالك على المنصورة 38 /12.

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