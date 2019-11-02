شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، يأتى على رأسها زيارة النجم الفرنسى أنيلكا لمعسكر الأهلى المقام حاليا بإمارة دبى بالإمارات.

اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

عمرو الجناينى: أمم أفريقيا تحت 23 عاما ستكون وجهة مشرفة للكرة المصرية

أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، أن بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما سوف تخرج على غرار أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى صيف العام الجاري.

صور.. الجماهير تحضر مران الأهلى بالإمارات

حرص عدد كبير من جمهور الأهلي والجالية المصرية المتواجدة في الإمارات على حضور مران ألفريق الذى أقيم مساء اليوم، السبت، على ملعب شباب نادى أهلى دبي، فى إطار معسكر ألفريق المقام حاليا فى الإمارات.

أنيلكا يزور مران الأهلى فى الإمارات

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ب الأهلى، على استقبال والترحيب بالنجم ألفرنسى أنيلكا، الذى حضر مران ألفريق مساء اليوم بنادى شباب أهلى دبي، فى ثالث أيام المعسكر التدريبى فى الإمارات.

صالح جمعة يرد على الشائعات: لن أرحل وانتظرونى فى تشكيل الأهلى قريبا

أعرب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحاً أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيزوالاستقرارالتى تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

مؤمن زكريا ينشر صورة بصحبة عائلته ويعلق: "بدعواتكم هرجع إن شاء الله"

نشر مؤمن زكريا ، صانع العاب النادى الأهلى، صورة تجمعه بأسرته والده ووالدته وزوجته عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا، "الخير والبركة بدعواتهم ودعواتكم هرجع إن شاء الله يارب".

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مشاركة محمد حسن فى تدريبات الزمالك اليوم

شارك محمد حسن لاعب وسط الزمالك في تدريبات فريقه اليوم في المعسكر المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر، استعدادا لاستئناف الدوري عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى تنطلق فى مصر يوم 8 نوفمبر الجاري.

فقرة تأهيلية خاصة فى الزمالك وتدريب مكثف لحراس المرمى

أشرف رودريجيز، مدرب الأحمال بفريق الزمالك، على فقرة تأهيلية خاصة ببعض اللاعبين ليقوموا بتنفيذها على هامش مران اليوم، وذلك لرفع المعدل البدني والتأهيلي لهم، خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر.

جلسة فنية من ميتشو للاعبى الزمالك قبل مران اليوم

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب التدريب بمعسكر السادس من أكتوبر، وذلك في حضور الجهاز المعاون له حيث شرح لهم البرنامج التدريبي الذي ينوي تنفيذه مطالبا اللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة، لاستعادة التوازن وتقديم أداء جيد يليق باسم الزمالك.

الزمالك يكشف خضوع "زيزو" لفحص طبى جديد فى ألمانيا قبل العودة للقاهرة

يخضع محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، بعد غد الإثنين، لفحص طبي جديد من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة، قبل عودته إلى القاهرة.

تعرف على قرارات لجنة المسابقات بعد نهاية الجولة الثانية بالقسم الثانى

اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل بحضور كل من مجدى الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحسام ولاء ومقرر اللجنة أحمد نسيم، لمناقشة تقارير الحكام الذين أداروا مباريات الجولة الثانية فى المجموعات الثلاث، واتخذوا القرارات التالية:-

كيشو يضمن ميدالية لمصر ببطولة العالم للمصارعة

ضمن محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، ميدالية لمصر فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر بعد تأهله لنهائي البطولة.