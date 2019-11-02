شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة المسابقات بعد نهاية الجولة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل بحضور كل من مجدى الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحسام ولاء ومقرر اللجنة أحمد نسيم، لمناقشة تقارير الحكام الذين أداروا مباريات الجولة الثانية فى المجموعات الثلاث، واتخذوا القرارات التالية:-



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