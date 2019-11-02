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انطلاق دوري كرة اليد للجامعات غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا النسخة 47 من المستوى الثانى (B) لدورى كرة اليد للجامعات والمعاهد العليا، بمشاركة 8 جامعات هى: بنى سويف وطنطا والمنوفية والجامعة الأمريكية والمستقبل وقناة السويس وأسيوط ومصر للعلوم.

 

وتستضيف جامعة المنوفية فريق الجامعة الأمريكية، فى حين تواجه جامعة المستقبل جامعة قناة السويس، وتلعب جامعة أسيوط مع جامعة مصر للعلوم غدا، بينما تلتقى جامعة بنى سويف مع جامعة طنطا بعد غد الاثنين.

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كما ينطلق بعد غد الاثنين النسخة 48 من دورى المستوى الأول A طلبة وطالبات، والذى يتنافس فيه بالنسبة للطلبة 8 جامعات هم: حلوان والأكاديمية العربية والإسكندرية والقاهرة والمنصورة وبورسعيد والتعليم العالى وعين شمس.

 

أما بالنسبة للطالبات المستويين الأول والثانى Aو B وسوف يتنافس فى هذا الدورى لكل مستوى 7 جامعات، ففى المستوى الأول تشارك جامعات الألمانية وحلوان والقاهرة والأكاديمية العربية والإسكندرية وعين شمس وطنطا، بينما تشارك فى المستوى الثانى جامعات الأمريكية والمنصورة والبريطانية ومصر الدولية والتعليم العالى والدلتا والمنوفية.

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