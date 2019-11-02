شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة محمد حسن فى تدريبات الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد حسن لاعب وسط الزمالك في تدريبات فريقه اليوم في المعسكر المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر، استعدادا لاستئناف الدوري عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى تنطلق فى مصر يوم 8 نوفمبر الجاري.

وتعافى محمد حسن من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وتسببت في ابتعاده عن المباريات والتدريبات فترة طويلة، وشارك حسن في الفقرة الفنية بشكل جيد مع بقية اللاعبين، حيث تم الاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته.

وكان رودريجيز مدرب الأحمال بفريق الزمالك، قد خصص على فقرة تأهيلية، خاصة للاعبين يقومون بتنفيذها علي هامش المران اليوم وذلك لرفع المعدل البدني والتأهيلي لهم.

وأشاد مدرب الأحمال باللاعبين أثناء قيامهم بالحصة التأهيلية، وذلك بسبب الدقة والتركيز في أداء المتفق عليه معهم.