بمشاركة النني.. بشكتاش يواصل انتفاضته بالفوز على انطاليا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
اقتنص فريق بشكتاش فوزا ثمينا من ملعب مضيفه انطاليا سبور 2 /1 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم بشكتاش بهدفين عن طريق دوماجوف فيدا وعبد الله ديابي في الدقيقتين التاسعة و11 ثم رد بول موكايرو بهدف لانطاليا في الدقيقة 52.
وشارك المصري محمد النني في المباراة كأساسيًا مع بشكتاش، حيث خاض المواجهة كاملةً حتى نهايتها.
الفوز رفع رصيد بشكتاش إلى 15 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد انطاليا عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.
وعلى استاد أتاتورك كونيا، رفع جنتشليربيرليجي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير كما رفع قونيا سبور رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع.
وكادت المباراة أن تنتهي بفوز قونيا سبور بهدف سجله فاروق ميا في الدقيقة 37، لكن ياسين بهليفان أدرك التعادل لجنتشليربيرليجي في الثواني الأخيرة من المباراة.
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