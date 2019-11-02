مازيمبي يواصل انتصاراته.. ماذا تبقى قبل مواجهة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حقق مازيمبي انتصاره الثامن في الدوري الكونجولي من أصل تسع مباريات لعبها في المسابقة هذا الموسم بعد فوزه بهدف نظيف على فريق جروب بازانو مساء اليوم السبت.
وعزز مازيمبي صدارته للدوري رافعا رصيده إلى 25 نقطة من تسع مباريات، حيث حقق انتصاره السابع على التوالي والثامن بشكل عام، بجانب تعادله في لقاء وحيد.
ويعتبر مازيمبي حامل لقب الدوري هو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتلق أي هزيمة، إذ يتواجد على القمة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه في جدول الترتيب.
وسيلعب مازيمبي بعد فترة التوقف الدولي مباراتين في الدوري أمام موتيما بيمبي وسانجا بولوندي يوما 24 و27 نوفمبر الجاري، قبل استضافة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.
يُذكر أن الزمالك، صاحب المركز الثاني في الدوري المصري حاليا، سيحل ضيفا على مازيمبي في الكونجو يوم 29 نوفمبر الجاري في افتتاح دور المجموعات لدوري الأبطال.
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