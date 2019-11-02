مران الزمالك.. مشاركة أبو جبل.. وفقرة تدريبات فنية للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التدريب بمعسكر السادس من أكتوبر،

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك في حضور الجهاز المعاون له.

وخلال الجلسة، شرح ميتشو للاعبين البرنامج التدريبي الذي ينوي تنفيذه مطالبا اللاعبين بالتركيز، بعدها قام بتكليف مساعديه ببعض المهام ليقوموا بتدريب اللاعبين عليها، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للمران.

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ومن جانبه، خصص دراجون مدرب حراس مرمى الزمالك، فقرة تدريبية لحراس المرمي وذلك على هامش المران المقام حاليًا.

وشهد مران حراس المرمى، اعتماد دراجون على تدريب الحراس علي أمور فنية خاصة برد الفعل والتعامل مع الكرات القادمة من الخصم والمرونة والسرعة في التعامل معها.

وشارك محمد أبو جبل بشكل طبيعي عقب انهائه البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، كما شارك محمد عواد، والحارس الشاب محمد شريف مواليد ٢٠٠٠ الذي قام الجهاز الفني للفريق بتصعيده لتدريبات الفريق الأول، في ظل وجود محمد صبحي مع المنتخب الاوليمبي.

وتواجد محمد حسن لاعب الوسط الفريق، في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالركبة.