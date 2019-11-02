محامي عبدالله السعيد يكشف حقيقة الشرط الجزائي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد أشرف عبد العزيز، محامي عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شرط جزائي في العقد الذي وقعه مع الزمالك قبل أن يجدد تعاقده مع ناديه السابق الأهلي.

وأكد المحامي الخاص بالسعيد في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اللاعب بريء الذمة من الشرط الجزائي، وأن تعاقده مع الزمالك انتهى بالصلح مع اتحاد الكرة.

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي والذي تدخل لتجديد تعاقد الأحمر مع عبد الله السعيد، رد على ما أثير بشأن تعاقده مع الزمالك قائلا: "الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله".

ورحل عبدالله السعيد عن الأهلي الموسم الماضي بعد أزمة توقيعه للزمالك، ورحل على سبيل الإعارة إلى نادي كوبس الفنلندي قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز في صفقة مفاجئة.

Advertisements

ونشر الزمالك في مؤتمر صحفي يوم 17 مارس 2018 صور توقيع عبدالله السعيد على عقود الانضمام للأبيض، ورد السعيد مبلغ 40 مليون جنيه الذي حصل عليه مقدم تعاقده خلال شهر يونيو 2018.

وجاء بيان محامي عبدالله السعيد كالتالي:

بيان إعلامي من مكتب الأستاذ/ أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض محامي الكابتن عبد الله السعيد - لاعب نادي بيراميدز رداً على بث فيديو من الأستاذ/ احمد عفيفي الصحفي والذي أورد به الآتي:

(....... بفكر أبو ناصر بالشرط الجزائي بتاع عبد الله السعيد كان فيه شرط جزائي في عقده الى تم إبطاله نظراً لامور معينة .......... )

يوضح أشرف عبد العزيز محامي الكابتن/ عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز بأنه قد تم انتهاء موضوع تعاقد نادي الزمالك وموكلي عبد الله السعيد صلحاً بالاتحاد المصري لكرة القدم وأصبح بريء الذمة.

وذلك بحضور السيد العميد/ ثروت سويلم - المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن/ مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم وكابتن/ أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك آنذاك، وكان ذلك بتاريخ 28/6/2018.