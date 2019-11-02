اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة تضغ اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لحضور المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تواصل اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، جهودها لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
وأكدت اللجنة المنظمة، وضع اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة، والذي اقيم اليوم السبت، لتسهيل مهمة وصول الجماهير للمدرجات في أسرع وقت وبسهولة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الترتيبات الخاصة بالبطولة في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وعمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر ببطولة الامم الأفريقية تحت 23 سنة.
وتعمل كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، على قدم وساق للخروج للتنظيم الأمثل للبطولة.
وشددت اللجنة على ثقتها في الجماهير المصرية، والتي ظهرت في ثوب رائع خلال أمم أفريقيا 2019 للكبار، وتنتظر ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو.
ومن المقرر أن تلعب مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبات مالي والكاميرون وغانا بملعب استاد القاهرة الدولي، أما المجموعة الثانية تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار بملعب استاد السلام.
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