شباب المقاولون يهزم الجونة بثلاثية فى بطولة الجمهورية 2003

فاز المقاولون على الجونة بثلاثية مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون،ضمن بطولة الجمهورية 2003.
أحرز اهداف المقاولون عمر فايد هدف وفادى طه هدف ومحمد سعيد هدف، واعرب محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفنى لفريقالمقاولون عن رضاه عن الاداء واشاد بكل اللاعبين.
وقد حضر اللقاء كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون وقام بتهنئة الجهاز واللاعبين على الفوز والأداء يقود جهاز فنىللمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير وسعد عبدالباقي مدرب واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومصطفى احمد اصابات ملاعب وكريم مجدى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.
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