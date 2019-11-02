المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته في العين السخنة

أدي المنتخب الأولمبي مرانه مساء اليوم على ملعب وادي دجله بالعين السخنة، في إطار استعدادته الجادة لبطولة الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنه التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
تنوعت التدريبات التخصصية للمدافعين والمهاجمين انهاها الكابتن شوقي غريب المدير الفني بتقسيمة بين اللاعبين ونصح المدير الفني اللاعبين بتجنب الالتحامات القوية في المران خشية الإصابات.
وكان المران قد بدأ بملاحظات علي طريقة لعب المنتخب الماليبعد أن شاهد اللاعبون تسجيلا لاحدي مبارياتهم في التصفيات الافريقية المؤهلة والدور المطلوب من كل لاعب داخل الملعب.
وقد سيطرت حالة من الجدية بين اللاعبين خلال المران وسعي كل لاعب لإثبات ذاته أمام الجهاز الفني لنيل ثقته. ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأخير بالعين السخنة مساء الغد.
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