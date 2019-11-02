الإنتاج الحربي يواجه مصر المقاصة وديا الخميس المقبل

يلتقي فريق الإنتاج الحربى مع المقاصة ودياً الخميس المقبل، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعداد الفريقين لاستئناف الدوري . استعداد الفريقين لاستئناف الدوري . كان الإنتاج الحربى قد خسر أمام بيراميدز 3-2 بالجولة الخامسة للدوري، وسوف يواجه الانتاج نظيره سموحة فى الجولة السادسة للدورى الممتاز يوم 24 نوفمبر الجارى. أمام بيراميدز 3-2 بالجولة الخامسة للدوري، وسوف يواجه الانتاج نظيره سموحة فى الجولة السادسة للدورى الممتاز يوم 24 نوفمبر الجارى.

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