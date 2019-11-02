أتلتيكو مدريد يتعادل مع إشبيلية ويفرط في صدارة الدوري الإسباني

حسم التعادل الايجابي مواجهة فريقي اتليتكو مدريد واشبيلية بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الاسبوع الثاني عشر في الدوري الاسباني. الثاني عشر في الدوري الاسباني. سجل اهداف اللقاء فرانكو فازكويز في الدقيقة28، بينما سجل الفارو موراتا في الدقيقة 60. بهذه النتيجه يحصد فريق اتليتكو مدريد النقطة الـ21 يحتل بها المركز الثالث بينما ارتفع رصيد اشبلية الي النقطة 21يحتل بها المركز الرابع بفارق الاهداف عن اتليتكو مدريد وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة متصدر المسابقة.

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