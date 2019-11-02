تشيلسي يٌسقط واتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق تشيلسي علي نظيره واتفورد بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت علي ملعب فيكارج رود ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشرمن الدوري الانجليزي.
سجل اهداف اللقاء تامي ابراهام وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 5،55 لتشيلسي، بينما سجل هدفتقليص الفارق جيرارد دولوفيو ضربة جزاء في الدقيقة 80.
بهذه النتيجه يحصد البلوز النقطة الـ23 يحتل بها المركز الثالث في الترتيب بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة الخامسة يتذيل بها جدول الترتيب .
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