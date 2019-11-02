ترتيب الدوري الألماني.. مونشنجلادباخ يحافظ على الصدارة وبايرن ميونيخ يبتعد

اختتمت مساء اليوم، منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني، وسط منافسة شرسة على صدارة ترتيب البوندسليجا.

وشهدت الجولة العاشرة نتائج مفاجئة حيث تعرض بايرن ميونيخ لهزيمة قاسية أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف، فيما اكتسح لايبزيج نظيره ماينتس بثمانية أهداف نظيفة، وفي الجولة ذاتها حافظ بوروسيا مونشنجلادباخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني

بعد تغلبه على باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، كما حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مهمًا على فولفسبورج بثلاثية نظيفة.

وفيما يلي نستعرض لكم ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاءمنافسات الجولة العاشرة.

1- بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 22 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند برصيد 19 نقطة.

3- لايبزيج برصيد 18 نقطة.

4- بايرن ميونيخ برصيد 18 نقطة.

5- فرايبورج برصيد 18 نقطة.

6- آينتراخت فرانكفورت برصيد 17 نقطة.

7- فولفسبورج برصيد 17 نقطة.

8- هوفنهايم برصيد 17 نقطة.

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9- شالكه برصيد 15 نقطة.

10- باير ليفركوزن برصيد 15 نقطة.

11- هيرتا برلين برصيد 11 نقطة.

12- فيردر بريمن برصيد 11 نقطة.

13- يونيون برلين برصيد 10 نقاط.

14- ماينتس برصيد 9 نقاط.

15- فورتونا دوسلدروف برصيد 7 نقاط.

16- كولن برصيد 7 نقاط.

17- أوجسبورج برصيد 7 نقاط.

18- بادربورن برصيد 4 نقاط.