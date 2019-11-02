إنتر ميلان يفوز على بولونيا بهدفين ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق فريق انتر ميلان الايطالي فوزا صعبا علي مسضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت علي ملعب ملعب ريناتو دال آرا ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر من الدوري الايطالي. ريناتو دال آرا ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر من الدوري الايطالي. سجل روميلو لوكاكو هدفين لنيتراوزي في الدقائق 75،91 بينما سجل هدف اصحاب الارض روبرتو سوريانو في الدقيقة 59. 75،91 بينما سجل هدف اصحاب الارض روبرتو سوريانو في الدقيقة 59. بهذه النتيجه يتصدر انتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 28نقاط بينما يتجمدرصيد بولونيا عند النقطة 12 يحتل بها المركز الـ12.

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