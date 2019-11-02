النصر يكتسح أبها برباعية فى الدورى السعودي

حقق فريق النصر فوزا ثقيلا على نظيره فريق أبها بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح أهداف النصر المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ٨ من بداية الشوط الاول بعد تمريره من المغربي نور الدين أمرابط إلى مواطنه حمدلله الذي سددها في المرمي، ليضاعف النتيجة كلا من يحي الشهري و عبدالله حمدلله

من ركلة جزاء فى الدقيقتين ٢٦، ٤٦ من نهاية الشوط الاول من المباراة، وفي الدقيقة ٥٨ أحرز المغربي نور الدين أمرابط هدف النصر الرابع.بهذة النتيجة يحتل نادى النصر وصافة الدوري السعودي برصيد ١٧ نقطة، في حين ياتي نادي أبها فى المركز التاسع برصيد ١١ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى.