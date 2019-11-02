غدًا.. الفيوم يواجه البنك الأهلي في دورى القسم الثاني

أنهى فريق نادى الفيوم لكرة القدم استعداداته لمواجهة فريق البنك الأهلي فى الجولة الثالثة من دورى القسم الثانى والتى ستقام غدا الأحد، على ملعب الأسيوطى الساعه الثالثة عصرا

وضمت قائمه نادى الفيوم التى اعلن عنها محمد أبو جريشة المدير الفني للفريق كلا من اعلن عنها محمد أبو جريشة المدير الفني للفريق كلا من حراسه المرمي: أحمد البحيري _ حماده الدسوقي. خط الدفاع: محمود الحسيني _ أحمد ذكي _ أحمد تيمور _احمد سعد _ محمد عيد _ جابر جابر. تيمور _احمد سعد _ محمد عيد _ جابر جابر. خط الوسط: محمد محمود _ أحمد عماد دبش _ طاهر هارون _ كريم رأفت _ أحمد القرموطي _ ادهم حسن _ أحمد قمحه _ محمد رفعت_ محمد الفيومي. خط الهجوم: أحمد عبدالباقي _ أحمد بليدي.

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