محمد حسن يشارك بتدريبات الزمالك الجماعية

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا بملعب التدريب في مدينة 6 أكتوبر بمعسكر الفريق، مشاركة محمد حسن لاعب الوسط.

جاء ذلك عقب تعافي حسن من الاصابة التي كان يعاني منها بالركبة، وشارك حسن في الفقرة الفنية بشكل جيد مع بقية اللاعبين، حيث تم الاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته.

بمعسكر الفريق، مشاركة محمد حسن لاعب الوسط.جاء ذلك عقب تعافي حسن من الاصابة التي كان يعاني منها بالركبة، وشارك حسن في الفقرة الفنية بشكل جيد مع بقية اللاعبين، حيث تم الاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته.

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