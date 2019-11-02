نتيجة مباراة الرجاء والوداد فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020

ترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربي لقاء ديربي الدار البيضاء اليوم والذي جمع بين نادى الرجاء الرياضي ونادي الوداد الرياضي والمصنف حالياً فى المرتبة المائة لأفضل الديربيات فى العالم , وذلك فى إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائئ لكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) 2019-2020 والذي إنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 , والذي أقيم على ملعب الرجاء “ملعب المركب الرياضي محمد السادس” مساء اليوم السبت 2 نوفمبر, فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة, 18:00 بتوقيت جرينتش.
فى الشوط الأول تقدم الوداد فى الدقيقة 33 عن طريق اللاعب اسماعيل الحداد وانتهي الشوط بتقدم الوداد بهدف دون مقابل.
فى الشوط الثاني تعادل للرجاء فى الدقيقة 48 اللاعب لوامبا نغوما لينتهي الديربي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
وسعي المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي الفرنسي “بارتريس كارتيزون” الى تحقيق الفوز اليوم فى مباراة ديربي العرب أمام الوداد وكان قد صرح فى لقاء تلفزيوني :”ان الديربي مواجهة تختلف عن باقي المواجهات الآخري لما تحظي به من أهمية ومتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة ونحن جاهزون له بشكل كبير”.
وأردف “بأنه غير مسموح لنا بالخطأ أو التعثر لأننا الطرف المستضيف والفوز هو خيارنا الأول والأخير أمام منافس صعب يعد من أفضل الأندية بأفريقيا وليس المغرب فحسب”.
وتابع كارتيزون “فى هذا النوع من المباريات يكبر الضغط على الجميع ومن يركز ويكون أكثر هدوءاً هو من يحسم التفاصي الصغيرة لمصلحته, وأتمني أن يحالفنا التوفيق لنرضي أنصارنا الذين ينتظرون منا الكثير”, وكان الرجاء قد تأهل على حساب نادي هلال القدس الفلسطيني بنتيجة 3-0 مجموع اللقائين.
وفى نفس السياق كان يسعي المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي الصربي”زوران مانولوفيتش” الي الخروج من الديربي بنتيجة إيجابية فى ظل غياب عدد من لاعبيه المميزين لإصابات مختلفة ستمنعهم من الظهور فى الديربي آخرهم نجم الفريق وليد الكرتي وقبله أيمن الحسوني.
كما عانا الوداد من غياب ظهيره محمد نهيري بسبب عقوبة الإيقاف وكذلك عبد اللطيف نوصير بسبب الطرد الذي تعرض له خلال مواجهة المريخ السوداني والتي تأهل الوداد على حسابه بدور الـ16 من كأس البطولة, لذلك سعي للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب والمقرر لها 23 نوفمبر على نفس الملعب ولكن بأفضيلة للوداد وبإكتمال صفوف الفريق وبالتعادل الإيجابي اليوم تكون نتيجة مُرضية للفريقين.
وإليكم جدول آخر 10 مواجهات بين الرجاء والوداد :
|المسابقة + الدور
|النتيجة
|الملعب
|الدوري المغربي 2014-2015 (الجولة10)
|الوداد 2-1 الرجاء
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2014-2015 (الجولة25)
|الرجاء 2-2 الوداد
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2015-2016 (الجولة12)
|الوداد 0-0 الرجاء
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2015-2016 (الجولة27)
|الرجاء 3-0 الوداد
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2016-2017 (الجولة10)
|الرجاء 0-0 الوداد
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2016-2017 (الجولة25)
|الوداد 1-0 الرجاء
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2017-2018 (الجولة10)
|الوداد 1-2 الرجاء
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2017-2018 (الجولة25)
|الرجاء 1-1 الوداد
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2018-2019 (الجولة10)
|الرجاء 0-1 الوداد
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|الدوري المغربي 2018-2019 (الجولة25)
|الوداد 2-2 الرجاء
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|البطولة العربية (دور ثمن النهائئ)
|الرجاء 1-1 الوداد
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
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