أهداف مباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الانجليزي

سعى تشيلسي لمصالحة جمهوره بعد الخروج على ملعب ستامفورد بريدج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر يونايتد، وللابتعاد من جهة أخرى عن آرسنال في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، عندما حل ضيفًا على واتفورد في ملعب فيكراج روود، مساء اليوم السبت 2 – 11 – 2019.

وفاز تشيلسي على واتفورد بنتيجة 1-2 ليرفع رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن آرسنال الذي سقط في فخ التعادل مع ولفرهامبتون.

أهداف تشيلسي وواتفورد اليوم

هدف تشيلسي الأول ، الدقيقة 5 “تامي أبراهام”

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هدف تشيلسي الثاني، الدقيقة 55 “بوليسيتش”

هدف واتفورد الأول، الدقيقة 79 “ديولفيو”