أهداف مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

يواصل النصر زحفه نحو صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بتفوقه على أبها في الجولة التاسعة اليوم السبت 2 – 11 – 2019، ولا تزال أمام فريق المدرب ريو فيتوريا مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام الفيصلي، يوم السادس من نوفمبر 2019.
النصر رفع رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثاني بعد أن حافظ على تفوقه أمام أبها في الشوط الأول (3-0) وأضاف إليهم المزيد من الأهداف في الشوط الثاني.
وأفسحت أندية الشباب والوحدة المجال أمام النصر لاحتلال المركز الثاني بعد تعرضهما للخسارة أمام التعاون والرائد في نفس الجولة.
أهداف النصر وأبها اليوم
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