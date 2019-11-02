اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر beIN المفتوحة هدف الريال الآن I7SRY رابط ماتش الملكي اليوم

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يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت 2 نوفمبر 2019، YALLA SHOOT.

كورة أونلاين حيث يحل ريال بيتيس ضيفا على ريال مدريد، مساء اليوم بملعب سانتياجو بيرنابيو في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي للعودة إلى صدارة جدول الترتيب بعد سقوط برشلونة غريمه التقليدي المفاجئ ضد ليفانتي، مباراة ريال مديد ضد ريال بيتيس عبر KOORA ONLINE.

وكان برشلونة سقط بهزيمة قاسية اليوم ضد ليفانتي بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ملعب فالتسيا معقل الأخير لحساب نفس الجولة، إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بعد الفوز على إيبار، اليوم بثلاثية دون رد لحساب نفس الجولة، تابع بث مباشر كورة ستار مباراة ريال مدريد وريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لليجا KOORA STAR.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس في مباراة قوية، في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالليجا

ويذاع لقاء ريال مدريد وريال بيتيس عبر مجموعة قنوات بي إني سبورتس beIN Sport HD 3 الناقل الحصري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.

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ويدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، المباراة ضد ريال بيتيس، متسلحا بعامل الأرض والجمهور ساعيا لاستغلال تعثر غريمة برشلونة اليوم، كورة جول مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، بالليجا الإسباني KOORA GOAL.

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