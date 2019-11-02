اونلاين | kora live| يوفنتوس وتورينو مشاهدة حصرى فى الدورى الاسبانى beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora live| يوفنتوس وتورينو مشاهدة حصرى فى الدورى الاسبانى beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر ضمن مباريات الدوري الايطالى للمحترفين مشاهدة مباريات اليوم السبت بث مباشر مباريات الكالتشيو الايطالى حيث يلتقى الفريقين اليوم ضمن الاسبوع ال11 من مسابقة الدورى الايطالى، كورة مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر

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بث مباشر مباراة يوفنتوس ضمن منافسات الدورى الايطالي للمحترفين حيث يلعب اليوفي اللقاء وهو فى الترتيب الاول من الكالتشيو ويمتلك عدد 26 نقطة ونتابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس اليوم ومشاهدة

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بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الايطالي بدون تقطيع

و يحتل فريق يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي برصيد 26 نقطة بعد ان لعب 10 مباريات فاز في 8 منها و تعادل في مباراتين و لم يخسر أي مباراة ، بينما يقع تورينو في المركز ال13 برصيد 11 نقطة ، حيث لعب 10 مباريات فاز في 3 مباريات و تعادل في مباراتين و خسر 5 مباريات .