اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشرNOW

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يلا شوت بلس ويرغب فريق ريال مدريد في استثمار تعثر فريق برشلونة اليوم أمام ليفانتي بالخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني وبفارق نقطتين عن البارسا GOAL KOORA، بينما يريد ريال بيتيس في تحقيق الانتصار لتحقيق الفوز الثالث على ريال مدريد على التوالي على ملعبه ووسط جماهيره في البرنابيو COOL KOORA.
جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق ريال بيتيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة KOORA ONLINE، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب YALA SHOOOT PLUS.