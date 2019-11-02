اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول beIN SPORTS المفتوحة ماتش الريال الآن NOW

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KOORA STAR يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين نادى ريال مدريد وريال بيتيس، فى لقلء قوي يسعي فيه ريال مدريد للعودة على الطريق الصحيح بالدوري الإسبانى بعدما تصدر برشلونة الليجا، وسيقود اللقاء الحكم راؤول مارتينيز، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس KOORA GOAL، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس KOORA LIVE.

KOORA STAR موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسبانى

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسبانى، فى تمام الساعه العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس YALLA SHOOT.

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KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسبانى

تذاع مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسبانى، فى تمام الساعه العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسبانى YALLA SHOOT.

ويحتل ريال مدريد المركز الثانى بالليجا الإسبانية برصيد 21 نقزة بينما يحتل ريال بيتيس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسبانى YALLA SHOOT، ويسعى رفقاء زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد فى الفوز خلال اللقاء حتى ينافسه برشلونة على صدارة الليجا الإسبانية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA LIVE.