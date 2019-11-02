اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

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يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم

وتُقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، ومن المقرر أن تُذاع مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على قناة "beIN SPORTS HD 3".

ويسعى النادي الملكي لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف الصدارة من الغريم التقليدي برشلونة، ومحاولة حسم اللقب لصالحه هذا الموسم، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

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ويفتقد الفريق المدريدي في مباراة اليوم لجهود كل من جاريث بيل، أودريوزولا، ناتشو، جيمس رودريجيز، أسينسيو، فاسكيز، براهيم دياز، ماريانو لأسباب مختلفة.

في المقابل، يرغب فريق ريال بيتيس في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الساس عشر برصيد 12 نقطة.

وفي سياق متصل، يلتقي اليوم كل من إسبانيول مع فالنسيا، إشبيلية مع أتلتيكو مدريد، وبرشلونة مع ليفانتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني "الليجا".