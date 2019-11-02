اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر REAL LIVE رابط ماتش {يال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "سانتياجو برنابيو" لمتابعة مباراة نارية بين ريال مدريد وفريق ريال بيتيس، مساء اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر ريال مدريد يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ويسعى ريال مدريد إلى خطف الثلاث نقاط من ريال بيتيس للمحفاظة على سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها في الآونة الأخيرة، بعد تحقيقه فوزا ثمينا في آخر لقائين على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا أولاً ثم الدوري المحلي ثانياً، وليتمكن من اعتلاء صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، حيث يتواجد الملكي في المركز الثاني ب صيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن غريمة التقليدي برشلونة، حصدهم من 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات، وتلقى هزيمة واحدة أمام فريق ريال مايوركا بهدف دون رد، ولريال مدريد مواجهة مؤجلة أمام برشلونة كان من المقرر أن تقام في نهاية الأسبوع على أرضه قبل أن يتم تأجيل اللقاء إلى 18 ديسمبر، لأسباب أمنية.

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بث مباشر الهلال يلا شوت، Kora live ريال مدريد ضد ريال بيتيس بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا Extra live، فيما يعاني فريق ريال بيتيس من سوء النتائج منذ بداية الموسم، حيث يتواجد الفريق الأندلسي في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني:-

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من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عذر صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني:-

تُذاع مباراة ليفربول وتوتنهام حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد ريال بيتيس، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، حيث يسعى الملكي إلى خطف الثلاث نقاط من ريال بيتيس؛ لاعتلاء صدارة الترتيب، وتوسيع الفارق أمام المُلاحق المباشر فريق برشلونة، صاحب المركز الأول، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الملكي.

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