اونلاين | رابط real كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر | رابط يلا شوت

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يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وريال بيتيس قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، ستكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

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وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وريال بيتيس

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة مطاردة غريمه التقليدي فريق برشلونة صاحب صدارة ترتيب الدوري في الوقت الحالي.

ويعلم فريق ريال مدريد جيداً أن المنافسة على لقب الليغا الإسبانية سوف يتطلب منه ضرورة الحفاظ على سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها في الآونة الأخيرة، بعد فوزه في مباراتين على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا أولاً ثم الدوري المحلي ثانياً.

ولا يزال الفريق الملكي يُعاني من بعض الإصابات المؤثرة في صفوفه، وهو الأمر الذي بات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معتاداً عليه منذ انطلاقة الموسم الحالي بسبب ضغط المباريات الذي يعود بالتأثير السلبي على اللاعبين بشكل عام ولاعبي الريال بشكل خاص.

ويُدرك المدرب زيدان أن الفترة القادمة ستكون في غاية الأهمية سواء بالنسبة له أو حتى بالنسبة لفريق ريال مدريد بصفة عامة، حيث يحتاج الريال للهدوء والاستقرار لبضعة أسابيع بعد أجواء التوتر التي عاشها طيلة الأشهر الماضية بسبب عدم استقرار نتائجه على كافة المستويات.

على الجانب المقابل، يبدو فريق ريال بيتيس في وضعية كارثية للغاية منذ مطلع الموسم الجاري، حيث حقق الفريق الأندلسي نتائج غير جيدة على الإطلاق بسبب عدم قدرة اللاعبين على التفاهم مع المدرب الجديد، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي مع المدرب السابق كيكي سيتيان.