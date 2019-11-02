اونلاين | كورة ستار TV مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس رابط KORA STAR بث مباشر ريال مدريد كورة أونلاين تابع لايف hd

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يستضيف، فريق ريال مدريد نظيره ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل مدريد اللقاء وهو في المركز الثاني بالدوري الإسباني

برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس:

تنطلق مباراة مدريد وريال بيتيس في

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تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مدريد وريال بيتيس:

تذاع مباراة مدريد وريال بيتيس بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق روؤف خليف.