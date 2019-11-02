اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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يواصل ريال مدريد تقديم موسم مميز في الدوري الأسباني، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 21 نقطة خلف برشلونة صاحب المركز الأول. خاض ريال مدريد عشر مباريات في مشواره في الدوري من بداية الموسم حتي الآن، فاز في ست مباريات وتعادل فى ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط. سجل الملكي 21 هدف ومني مرماه ب 9 أهداف في الدوري الإسباني حتي الآن. يسعي الملكي إلي خطف الفوز وتحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة ثلاث لإعادة التوازن للفريق لخطف صدارة الدوري الأسباني الممتاز ومطاردة برشلونة في المركز الأول.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيقدم ريال مدريد مستوي متوسط حيث يحتل المركز الثاني فى ترتيب جدول المجموعة برصيد أربع نقاط فقط لاغير، خاض الملكي ثلاث جولات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة واحدة فقط أيضاٌ وخسر في مباراة واحدة، سجل الملكي ثلاثة أهداف بينما منيت شباكة بخمسة أهداف.

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وعلى جانب آخر، فيحل ريال بيتيس ضيفاٌ على ريال مدريد في الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الإسباني على أرضية ملعب السانتياجو برنابيو. يقدم ريال بيتيس آداء ضعيف هذا الموسم، حيث أنه يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز برصيد 12 نقطة. خاض ريال بيتيس 11 مباراة في مشواره في الدوري حتى الآن، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر في خمس مباريات. سجل ريال بيتيس في مشواره منذ بداية الموسم حتي الآن في بطولة الدوري 14 هدف بينما منيت شباكه ب 21 هدف. يسعي ريال بيتيس لحصد نقطة وحيدة من ريال مدريد ليكون تعادل بطعم الفوز على الميرينجي الأسباني ريال مدريد .

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