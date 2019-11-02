اونلاين | «يلا شوت» real Madridمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي ريال بتيس اليوم السبت 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس وملعب اللقاء والقنوات الناقلة

وتلعب مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم بالدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو، وستذاع مباراة ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس اليوم بالدوري الإسباني على قناة "BEIN SPORTS HD3" بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل نادي ريال مدريد مواجهة ريال بيتيس اليوم بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

في خط الدفاع : رافائيل فاران ، سيرجيو راموس ، فيرلاند ميندي ، ألفارو أودريوزولا.

في خط الوسط : إيسكو ، كاسيميرو و لوكا مودريتش.

في خط الهجوم : رودريجو جويس ، إيدين هازارد و كريم بنزيما.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة، بينما يتواجد نادي ريال بيتيس في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.