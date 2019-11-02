اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الريالII7SRY جول PLUS NOW

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يواجه فريق ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، في إطار مباريات الدوري الإسباني.

ويحل بيتيس ضيفًا على الميرنجي بمواجهات الجولة الثانية عشر لليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

خاض ريال مدريد 10 جولات فقط، بعد تأجيل مباراته أمام برشلونة إلى ديسمبر المقبل.

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ويملك اللوس بلانكوس، 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، ولدى ريال بيتيس 12 نقطة في المركز 16.

معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس:

يعلق على المباراة، رؤوف خليف، عبر قناة beINSPORTS HD3.