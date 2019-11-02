اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

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يعود فريق المدرب زين الدين زيدان ريال مدريد للعب في معقله سانتياجو بيرنابيو، السبت، أمام فريق يعاني في مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ريال بيتيس، الذي كان قد استعاد حس الانتصارات بعد أربع جولات، بفضل انتصاره على سيلتا فيجو.

ويحتاج بيتيس ومدربه جوان فيرير لمواصلة حصد النقاط رغم صعوبة المهمة في سانتياجو برنابيو، الملعب الذي حقق فيه الفريق الأخضر والأبيض الفوز في آخر زيارتين، لكن زيدان سيسعى لعدم السماح بتكرار الهزيمة أمام بيتيس للمرة الثالثة لعدم الابتعاد عن غريمه الأزلي في كتالونيا بل ويستهدف القفز للصدارة حال تعثر البارسا أمام ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا معقل الأخير.

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وسيتعين على المدرب الفرنسي، وسط غموض حول مستقبل المهاجم الويلزي جاريث بيل، تحديد تشكيلته التي ستخوض المباراة واضعا في الحسبان هو الآخر مباراته الهامة أمام جالاتا سراي التركي في التشامبيونز ليج الأربعاء المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي الميرنجي ريال مدريد، وتنقل مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، ويدير مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.