رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر beIN YouTube مجانًا جودات متعددة بدون تقطيع

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معرفة موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية