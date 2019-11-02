رياضة | تشيلسي يصعد للمركز الثالث بفوز صعب على واتفورد في البريميرليج (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يصعد للمركز الثالث بفوز صعب على واتفورد في البريميرليج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على نظيره فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

وسجل تامي ابراهام هدف تشيلسي الأول، قبل أن يعزز بوليسيتش النتيجة بالهدف الثاني من تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول، وقلص ديلوفيو النتيجة بالهدف الوحيد لفريق واتفورد عن طريق ركلة جزاء قبل نهاية المباراة.

ورفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بينما يحل فريق واتفورد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط بعد مرور 11 جولة بالبريميرليج.

وينتظر البلوز تعثر ليستر سيتي غدا بالتعادل أو الهزيمة من أجل البقاء في المركز الثالث، حيث يملك فريق ليستر 22 نقطة وسوف يلتقي ضد فريق كريستال بالاس في إطار منافسات نفس الجولة.