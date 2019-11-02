رياضة | إنتر ميلان يقلب الطاولة على بولونيا بفوز صعب ويخطف الصدارة من يوفنتوس (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يقلب الطاولة على بولونيا بفوز صعب ويخطف الصدارة من يوفنتوس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي إنتر ميلان، فوز صعب وغالي على مضيفه بولونيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، في اطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وفي الدقيقة 59 افتتح أهداف المباراة روبيرتو سوريانو لصالح فريق بولونيا في الدقيقة 59 من عمر المباراة ، وسعى إنتر ميلان للعودة في النتيجة ، حتى تحقق له ما أراد ، حين نجح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 75 و91 من عمر اللقاء.

وبدأ المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بتشكيلة إنتر ميلان كالتالي :

في حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش. Advertisements في خط الدفاع : باستوني ، دي فري ، ميلان سكرينار. في خط الوسط : بيراجي ، باريلا ، بروزوفيتش ، جاجليارديني ، لازارو. في خط الهجوم : روميلو لوكاكو ، لاتارو مارتينيز.

وبعد نهاية المباراة ، يحتل نادي إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 28 نقطة ، قبل أن يلعب يوفنتوس مباراته اليوم أمام تورينو في تمام الساعة العاشرة مساءً.