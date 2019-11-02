رياضة | الدوري السعودي| النصر يقسو على أبها برباعية قاتلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| النصر يقسو على أبها برباعية قاتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي النصر فوزا ساحقا أمام ضيفه أبها، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم السبت، على ملعب "الملز"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله أهداف اللقاء بعدما استغل تمريرة حاسمة عن طريق نور الدين أمرابط، ليضعها في شباك أبها عند الدقيقة 8.

وأحرز يحيى الشهري الهدف الثاني لصالح النصر، بعدما تلقى تمريرة من أمرابط، ليسجلها في مرمى أبها عند الدقيقة 26.

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وسجل حمد الله الهدف الثالث للنصر والثاني له، من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

كما أحرز نور الدين أمرابط الهدف الرابع عن الدقيقة 58، بتسديدة حاسمة من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك أبها.

وشارك الدولي النيجيري أحمد موسى رفقة النصر عند الدقيقة 82، بعد غياب قرابة الشهرين بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى 17 نقطة في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر بـ 20 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 111 نقطة في المركز التاسع.