رياضة | عاجل.. ميسي يقرب فالفيردي من الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي يقرب فالفيردي من الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني بوضع نفسه في ورطة كبري مع إدارة النادي الكتالوني والجماهير خلال الفترة القادمة عقب السقوط المُدوي أمام ليفانتي.

ميسي يقرب رحيل فالفيردي

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة كان لا يمانع في بقاء فالفيردي مع الفريق هذا الموسم.

وكشفت الصحيفة أنه بعد هزيمة برشلونة اليوم على يد نادي ليفانتي في الدوري الإسباني جعلت صبر ميسي ينفذ ويعترض على وجود فالفيردي مع الفريق حاليا ويرغب في إقالته.

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هزيمة برشلونة على يد ليفانتي

وتلقى نادي برشلونة اليوم السبت 2 نوفمبر هزيمة ثقيله على يد نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في حالة تعرض برشلونة للهزيمة أو التعادل بأدائ سئ خلال المباراة القادمة سواء خلال الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا سيتم إقالة فالفيردي على الفور.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.