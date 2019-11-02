رياضة | عاجل.. تشكيل ناري لريال مدريد ضد ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ناري لريال مدريد ضد ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ريال بيتيس في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا". ‫وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من :- ‫حراسة المرمى : تيبو كورتوا ‫خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي Advertisements ‫خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش ‫خط الهجوم : هازارد - كريم بنزيمة - رودريغو. ‫البدلاء :- ‫أريولا - مليتاو - مارسيلو - فالفيردي - يوفيتش - إيسكو - فينيسيوس جونيور.

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