رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق مانشستر سيتي في الجولة المقبلة يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو منتعشا بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيق فوزا صعبا علي حساب نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه بنتيجة هدفين مقابل هدف بينما حقق نادي مانشستر سيتي فوزا صعبا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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موقف ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

ويمتلك نادي ليفربول 31 نقطة بعد مرور 11 جولة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في صدارة جدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يحتل نادي مانشستر سيتي حامل لقب البطولة وصافة ترتيب البريميرليج خلف نادي ليفربول برصيد 25 نقطة.

وفي منتصف هذا الأسبوع قبل مواجهة الفريقين يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره فريق جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يذهب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الي إيطاليا لمواجهة أتلانتا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.