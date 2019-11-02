رياضة | فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتسويق نجم الفريق خارجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتسويق نجم الفريق خارجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في التواصل مع بعض وكلاء اللاعبين من أجل تسويق نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مجلس الإدارة، لإيجاد عرض مناسب من أجل رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في أقرب فرصة مع فتح باب الانتقالات.

ونقل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رغبته إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، في التخلص من خدمات اللاعب لعدم الاقتناع بخدماته حتى الآن وعدم وجود أي نية في إشراكة بالمباريات المقبلة.

وخرج دا كوستا، من حسابات السويسري فايلر، منذ توليه المسئولية الفنية خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، والذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

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ولم يستطيع جيرالدو، في إقناع مديره الفني بمستواه الذي يقدمه، ليصبح على شفا من الرحيل والخروج من القلعة الحمراء بداية العام الجديد.

ويخوض الفريق معسكرا مغلقا حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة توقف الدوري العام بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 من الشهر الجاري، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم أيضا "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".