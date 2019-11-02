رياضة | فالفيردي يُجيب.. هل تتم إقالته من تدريب برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يُجيب.. هل تتم إقالته من تدريب برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية إستقالته من تدريب النادي خلال الفترة القادمة عقب السقوط على يد نادي ليفانتي.

هزيمة برشلونة على يد ليفانتي

وتلقى نادي برشلونة اليوم السبت 2 نوفمبر هزيمة ثقيله على يد نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تعليق فالفيردي على استقالته

وعلق فالفيردي على سؤاله إذا كان سيستقيل من تدريب نادي برشلونة عقب هزيمة ليفانتي قائلا: "لا لا أفكر في هذا القرار".

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قرار صارم من إدارة برشلونة

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة إتخذت قرار صارم منذ قليل ضد فالفيردي في الفترة القادمة بعد الخسارة بالثلاثة أمام ليفانتي.

وأكدت التقارير أنه في حالة تعرض برشلونة للهزيمة أو التعادل بأدائ سئ خلال المباراة القادمة سواء خلال الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا سيتم إقالة فالفيردي على الفور.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.