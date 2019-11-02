رياضة | أخبار محمد صلاح اليوم 2 نوفمبر: أداء سييء أمام أستون فيلا.. يوفنتوس يوجه صدمة قوية لصلاح

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يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق السبت الثاني من نوفمبر الجاري.

دروجبا يستبعد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

أكد الإيفواري ديديه دروجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب ساحل السابق، على علمه باستبعاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من الفوز بالكرة الذهبية.

وقال دروجبا فى تصريحات لوسائل الإعلام السنغالية، إن حظوظ الثلاثى محمد صلاح وساديو ماني وأوباميانج فى الحصول على جائزة الكرة الذهبية صعبة للغاية، بسبب الظلم الذى يتعرض له اللاعبون الأفارقة من جانب المشاركين فى اختيار الفائزين بالجوائز الفردية.

وأضاف نجم منتخب كوت ديفوار السابق، "نجوم كرة القدم فى أفريقيا يعانون من عدم المساواة مع نظرائهم فى أوروبا، مهما قدم اللاعبون الأفارقة من مستويات رائعة ومهما حققوه من إنجازات وألقاب، تبدو حظوظهم فى الحصول على جائزة الكرة الذهبية صعبة للغاية".

الصحافة الأوروبية تؤكد استحالة شراء يوفنتوس صلاح

أشارت عدة تقارير صحفية إنجليزية، عن عدم قدرة إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، بالظفر بخدمات محمد صلاح نجم ليفربول مستقبلا.

أخبار محمد صلاح اليوم 2 نوفمبر: أداء سييء أمام أستون فيلا.. يوفنتوس يوجه صدمة قوية لصلاح

وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" إن هدف يوفنتوس لن يكون التعاقد مع المصري محمد صلاح، ولكنها في نفس الوقت تضع صوب أعينها التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة يوفنتوس تابعت مباراة ليفربول وتوتنهام الأخيرة من أجل كريستيان إريكسن وليس لمتابعة محمد صلاح.

ولفتت الصحيفة أن بطل الدوري الإيطالي لن يستطع التعاقد مع صلاح أو أي لاعب من ليفربول خلال الفترة المقبلة، عكس إريكسن الذي سينتهي عقده مع فريقه في الصيف المقبل.

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بمشاركة صلاح..ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا بالبريميرليج

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا هدف الفريق الوحيد في المباراة بالشوط الأول من اللقاء، بينما أحرز روبرتسون هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، بينما جاء هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق ساديو ماني.

وفاز أيضا فريق برايتون على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وحقق شيفيلد يونايتد انتصار كبير على بيرنلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل في المركز الثاني في جدول الترتيب، وحقق أيضاً فوز مثير على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وشارك محمد صلاح لاعب ليفربول في المباراة ولكنه اسُتبدل في الدقيقة 65 من اللقاء ، وأيضا شارك احمد المحمدي كبديل مع فريق استون فيلا في الشوط الثاني من المباراة.

صلاح يسجل رقم ضعيف أمام أستون فيلا

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم سئ بعد مشاركته في مباراة فريقه ليفربول أمام نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وحصد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربوب، تقييم 6.1 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد نهاية مباراة ليفربول و استون فيلا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وحصل اللاعب الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد علي أعلي تقييم في المباراة وهو 8.3 من 10.

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه في المباراة كاملة و استطاع أن يسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 24 بالشوط الأول من عمر الشوط الأول بينما ضد شارك لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي في المباراة بديلا من الدقيقة 70 وخرج اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من المباراة في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني وأنتهت المباراة بفوز نادي ليفربول علي استون فيلا 2 / 1.

بهذه النتيجة يرفع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نقاطه في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج الي 31 نقطة قي صدارة ترتيب البطولة الإنجليزي بينما توقف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه عدد نقاطه الي 11 نقطة في المركز الثاني عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".