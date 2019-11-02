رياضة | ميسي وسواريز يستمران في عداوة نجم برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي وسواريز يستمران في عداوة نجم برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر الأوروجواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي نجمي نادي برشلونة الإسباني في إصرارهم على عداوة مع لاعب البرسا الجديد.

سواريز وميسي يستمران في تجاهل جريزمان

وكشفت صحفية "ليكيب" الفرنسية أن سواريز وميسي لا يزالان يتجاهلان الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الجديد ومستمرين في إتخاذ موقف منه.

سبب تجاهل سواريز وميسي لجريزمان

وأكدت الصحيفة أن ميسي وسواريز لا يزالان منزعجان من فيلم القرار الذي اطلقه غريزمان في صيف عام 2018، ورفض فيه البارسا بشكل علني ومهين للنادي الكاتالوني.

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انضمام جريزمان إلى برشلونة

وقد انضم جريزمان إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

مشاركات جريزمان مع برشلونة

وقد شارك أنطوان جريزمان في 14 مباراة حتى الآن منذ انضمامه إلى نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.