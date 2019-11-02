رياضة | صحفي ألماني لـ "الخليج 365 الرياضي" : خسارة بايرن ميونخ أمام فرانكفورت كارثية.. وكوفاتش يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي ألماني لـ "الخليج 365 الرياضي" : خسارة بايرن ميونخ أمام فرانكفورت كارثية.. وكوفاتش يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"بايرن لا يلعب حاليًا بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه في الواقع ، فالهزيمة بالطبع كارثة" بهذه الكلمات بدأ "دينيس ميلزر" الصحفي الألمانى بموقع جول العالمي الحديث عن خسارة بايرن ميونخ امام إينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف، ضمن مباريات اليوم من الدوري الألماني.

إينتراخت فرانكفورت يفوز علي بايرن ميونخ بخماسية بالدوري الألماني

وتعرض جيروم بواتينج مدافع بايرن للطرد في الدقيقة التاسعه من زمن الشوط الأول، ليسجل فريق فرانكفورت الهدف الأول عن طريق فيليب كوستيتش ثم عزز جابريل سوو بهدف ثان ثم سجل المهاجم البولندى روبيرت ليفاندوفسكى هدف البايرن الوحيد ثم سجل دافيد إبراهان الهدف الثالث لفرانكفورت ثم عزز مارتن هينتينجر بالهدف الرابع ثم سجل جونسالو باسيينسيا الهدف الخامس.

وتحدث دينيس ميلزر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" بالطبع ، كانت البطاقة الحمراء للمدافع بواتينج عاملاً حاسماً بعد تسع دقائق من بداية المباراة، لكن لا يزال بايرن لا يلعب حاليًا بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه في الواقع ، فالهزيمة بالطبع كارثة رغم البطاقة الحمراء".

وتابع :" ورغم النتيجة الكبيرة حصل إينتراخت فرانكفورت علي هجمات خطيرة، أنقذها مانويل نوير حارس بايرن ".

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وعن مستقبل المدير الفني نيكو كوفاتش للبايرن والذى تتحدث الصحافة الالمانية حول رحيله، قائلاً :" أعتقد أن نيكو كوفاتش لن يكون مدربًا لفريق بايرن لفترة أطول، ليس هناك ببساطة أي تطور إيجابي تحت للفريق تحت قيادته ".

وعن مستقبل بايرن قال دينيس :" من الصعب القول، الفريق لديه إمكانات ، لكنهم فشلوا في الأسابيع الماضية في تحقيق نتائج إيحابيه عليهم إسترداد الإمكانات الخاصة بهم ، لذلك أفترض أنه سيتم إقالة المدرب قريبًا ".

لايبزيج يسحق ماينز بثمان أهداف بالدوري الألماني

وحقق فريق لايبزيج الألماني أيضا فوز كبير اليوم علي فريق ماينز بنتيجة 8_0، ضمن مباريات الجولة وأحرز أهداف لايبزيج كل من تيمو فيرنر ثلاث أهداف ونوردى موكيلي هدف ومارسيل سبايستر هدف وكريستوفر نكونو هدف ومارسيل هالستينبيرج هدف ويوسف بولسن هدف، لذلك تحدث الخليج 365 الرياضي مع " دينيس ميلزر" عن اللقاء.

وقال :" لايبزيغ لديه فريق متميز ومدرب شاب جيد للغاية. ومع ذلك ، ولكن بالفعل لابد أن نقول أن ماينز يلعب هذا الموسم بشكل سيئ للغاية".