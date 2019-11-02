رياضة | قرار تأديبي من الأهلي ضد البلايلي عقب أزمته مع جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار تأديبي من الأهلي ضد البلايلي عقب أزمته مع جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم إدارة النادي الأهلي إلى القيام بمساءلة يوسف البلايلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مهيدا لاتخاذ قرار تأديبي بحقه.

وكان بلايلي قد رفض مصافحة المدير الفني للفريق كريستيان غروس، أثناء استبداله في مواجهة الاتحاد والتي جمعت فريقه بالاتحاد ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كما قام بركل زجاجة مياه، في تعبير واضح عن غضبه من قرار استبداله.

واتخذ مسئولي الأهلي، هذه القرارات التأديبية لوقف تصرفات اللاعب المشينة، خاصة أن ما حدث خلال مباراة لم يكن المرة الأولى، حيث دخل اللاعب في خلاف مع المدير الفني الوطني المؤقت صالح المحمدي

وكان البلايلي قد طلب عقد جلسة مع الأمير منصور بن مشعل، المشرف على فريق الكرة بالأهلي، للحديث عن بعض الأمور داخل الفريق.

Advertisements

وانتقل البلايلي، إلى صفوف النادي الأهلي، في الصيف الحالي، قادمًا من صفوف الترجي التونسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ3 ملايين يورو تقريبًا.

يذكر أن مباراة الأهلي وفريقة الاتحاد انتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

