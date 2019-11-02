رياضة | طارق محروس يقود أهلي جدة للفوز في افتتاح الدوري السعودي لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق محروس يقود أهلي جدة للفوز في افتتاح الدوري السعودي لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أهلي جدة السعودي لكرة اليد الفوز في افتتاح مبارياته بالموسم الجديد من دوري كرة اليد السعودي، في مواجهة العدالة، بنتيحة ٣٣/٢٧، وذلك تحت قيادة طارق محروس المدير الفني المصري لفريق أهلي جدة.

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وأشاد محروس بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون في بداية مشوار الفريق في دوري اليد السعودي، مؤكدا أن المباريات المقبلة ستشهد ارتفاعا تدريجيا في المستوى بالتوازي مع توالي المباريات.

جدير بالذكر أن طارق محروس بدأ مشواره في قيادة أهلي جدة بعد انتهاء تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة اليد عقب تتويجه ببرونزية العالم للشباب مع المنتخب الوطني مواليد ١٩٩٨ التي أقيمت قبل شهرين في إسبانيا.