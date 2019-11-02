شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر والان مع التفاصيل

السبت 2 نوفمبر 2019 كتب أنس عبد الغني يقدم السعودية مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر اليوم وذلك على ملعب سنتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الـ 12 من عمر مباريات الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي : ‫حراسة المرمى : تيبو كورتوا Advertisements ‫خط الدفاع : كارفخال – فاران – راموس – ميندي ‫خط الوسط : كاسيميرو – كروس – مودريتش ‫خط الهجوم : هازارد – كريم بنزيمة – رودريغو. الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد حقق فوز غالي ريال مدريد و كبيرا على ليجانيس بخماسية نظيفة في الجولة الماضية ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بينما يحل ريال بيتيس في المرتبة 16 برصيد 12 نقطة. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.